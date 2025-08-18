Rohkem infot CAVIAR

CAVIAR Hinnainfo

CAVIAR Ametlik veebisait

CAVIAR Tokenoomika

CAVIAR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Caviar logo

Caviar hind (CAVIAR)

Loendis mitteolevad

1 CAVIAR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Caviar (CAVIAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:06:28 (UTC+8)

Caviar (CAVIAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+25.85%

+25.85%

Caviar (CAVIAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CAVIAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAVIARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CAVIAR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +25.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Caviar (CAVIAR) – turuteave

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

--
----

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

961.00M
961.00M 961.00M

960,996,672.0
960,996,672.0 960,996,672.0

Caviar praegune turukapitalisatsioon on $ 14.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAVIAR ringlev varu on 961.00M, mille koguvaru on 960996672.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.93K.

Caviar (CAVIAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Caviar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Caviar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Caviar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Caviar ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+15.16%
60 päeva$ 0+39.16%
90 päeva$ 0--

Mis on Caviar (CAVIAR)

Hello! I’m Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Caviar (CAVIAR) allikas

Ametlik veebisait

Caviar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Caviar (CAVIAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Caviar (CAVIAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Caviar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Caviar hinna ennustust kohe!

CAVIAR kohalike valuutade suhtes

Caviar (CAVIAR) tokenoomika

Caviar (CAVIAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAVIAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Caviar (CAVIAR) kohta

Kui palju on Caviar (CAVIAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAVIAR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAVIAR/USD hind?
Praegune hind CAVIAR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Caviar turukapitalisatsioon?
CAVIAR turukapitalisatsioon on $ 14.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAVIAR ringlev varu?
CAVIAR ringlev varu on 961.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAVIAR (ATH) hind?
CAVIAR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CAVIAR madalaim (ATL) hind?
CAVIAR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CAVIAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAVIAR kauplemismaht on -- USD.
Kas CAVIAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAVIAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAVIAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:06:28 (UTC+8)

Caviar (CAVIAR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.