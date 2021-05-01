CatzCoin (CATZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CatzCoin (CATZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Launched on 1 May 2021 by a team based in Australia, CatzCoin ($CATZ) is a community token that connects cat fans from all over the world. CatzCoin will focus on the development of a number of cat related initiatives as detailed out in the roadmap. There is no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Furthermore, the initial project liquidity has been locked on Unicrypt. So from the beginning, $CATZ has been a product built for cat lovers. Our motto is "by the Catz, for the Catz" and always will be. Central to the Catz mission is the goal of helping out homeless cats. Over the next 30 months, CatzCoin will be donating 5% of the total coin supply to charities that support homeless cats. CATZ holders will have the right to pick and select the charities to which the tokens will be distributed. Over the coming months and years, CatzCoin has a detailed roadmap that they plan to execute on. Key projects include a NFT tradeable platform, homeless cat charity donations, influencer collaborations, creation of a CatzSwap De-Fi platform, and eventually a Meme ETF.

CatzCoin (CATZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CatzCoin (CATZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 157.89K $ 157.89K $ 157.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CatzCoin (CATZ) hinna kohta

CatzCoin (CATZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CatzCoin (CATZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATZ tokeni tokenoomikat, avastage CATZ tokeni reaalajas hinda!

CATZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATZ võiks suunduda? Meie CATZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

