Catvax (CATVAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catvax (CATVAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catvax (CATVAX) teave Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world. Ametlik veebisait: https://catvax.gay Valge raamat: https://catvax.gay Ostke CATVAX kohe!

Catvax (CATVAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catvax (CATVAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 294.86K $ 294.86K $ 294.86K Koguvaru: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M Ringlev varu: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 294.86K $ 294.86K $ 294.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.097725 $ 0.097725 $ 0.097725 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0035129 $ 0.0035129 $ 0.0035129 Lisateave Catvax (CATVAX) hinna kohta

Catvax (CATVAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catvax (CATVAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATVAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATVAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATVAX tokeni tokenoomikat, avastage CATVAX tokeni reaalajas hinda!

CATVAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATVAX võiks suunduda? Meie CATVAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATVAX tokeni hinna ennustust kohe!

