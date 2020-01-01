CATULU (CATULU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CATULU (CATULU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CATULU (CATULU) teave CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards. Ametlik veebisait: https://catulu.ai/ Valge raamat: https://docs.catulu.ai/ Ostke CATULU kohe!

CATULU (CATULU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CATULU (CATULU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K Koguvaru: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ringlev varu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.90K $ 8.90K $ 8.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CATULU (CATULU) hinna kohta

CATULU (CATULU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CATULU (CATULU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATULU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATULU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATULU tokeni tokenoomikat, avastage CATULU tokeni reaalajas hinda!

CATULU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATULU võiks suunduda? Meie CATULU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATULU tokeni hinna ennustust kohe!

