CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.

Üksuse CATULU (CATULU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on CATULU (CATULU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CATULU (CATULU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

CATULU (CATULU) tokenoomika

CATULU (CATULU) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATULU (CATULU) kohta Kui palju on CATULU (CATULU) tänapäeval väärt? Reaalajas CATULU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CATULU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CATULU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CATULU turukapitalisatsioon? CATULU turukapitalisatsioon on $ 8.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CATULU ringlev varu? CATULU ringlev varu on 999.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATULU (ATH) hind? CATULU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CATULU madalaim (ATL) hind? CATULU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CATULU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CATULU kauplemismaht on -- USD . Kas CATULU sel aastal kõrgemale ka suundub? CATULU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATULU hinna ennustust

