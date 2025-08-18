Rohkem infot CATULU

CATULU Hinnainfo

CATULU Valge raamat

CATULU Ametlik veebisait

CATULU Tokenoomika

CATULU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CATULU logo

CATULU hind (CATULU)

Loendis mitteolevad

1 CATULU/USD reaalajas hind:

--
----
-0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CATULU (CATULU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:40:41 (UTC+8)

CATULU (CATULU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.28%

+2.71%

+2.71%

CATULU (CATULU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CATULU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATULUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CATULU muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.28% 24 tunni vältel +2.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CATULU (CATULU) – turuteave

$ 8.90K
$ 8.90K$ 8.90K

--
----

$ 8.90K
$ 8.90K$ 8.90K

999.76M
999.76M 999.76M

999,759,655.170041
999,759,655.170041 999,759,655.170041

CATULU praegune turukapitalisatsioon on $ 8.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATULU ringlev varu on 999.76M, mille koguvaru on 999759655.170041. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.90K.

CATULU (CATULU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CATULU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CATULU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CATULU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CATULU ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.28%
30 päeva$ 0-6.42%
60 päeva$ 0-89.36%
90 päeva$ 0--

Mis on CATULU (CATULU)

CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CATULU (CATULU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CATULU hinna ennustus (USD)

Kui palju on CATULU (CATULU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CATULU (CATULU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CATULU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CATULU hinna ennustust kohe!

CATULU kohalike valuutade suhtes

CATULU (CATULU) tokenoomika

CATULU (CATULU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATULU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATULU (CATULU) kohta

Kui palju on CATULU (CATULU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATULU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATULU/USD hind?
Praegune hind CATULU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CATULU turukapitalisatsioon?
CATULU turukapitalisatsioon on $ 8.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATULU ringlev varu?
CATULU ringlev varu on 999.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATULU (ATH) hind?
CATULU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CATULU madalaim (ATL) hind?
CATULU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CATULU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATULU kauplemismaht on -- USD.
Kas CATULU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATULU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATULU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:40:41 (UTC+8)

CATULU (CATULU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.