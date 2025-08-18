Rohkem infot CNC

Cats N Cars hind (CNC)

1 CNC/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Cats N Cars (CNC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:40:34 (UTC+8)

Cats N Cars (CNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00733589
$ 0.00733589$ 0.00733589

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.08%

+0.08%

Cats N Cars (CNC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CNC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00733589 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CNC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cats N Cars (CNC) – turuteave

$ 34.07K
$ 34.07K$ 34.07K

--
----

$ 47.25K
$ 47.25K$ 47.25K

721.05M
721.05M 721.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cats N Cars praegune turukapitalisatsioon on $ 34.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CNC ringlev varu on 721.05M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 47.25K.

Cats N Cars (CNC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cats N Cars ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cats N Cars ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cats N Cars ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cats N Cars ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+11.58%
60 päeva$ 0+26.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Cats N Cars (CNC)

At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Cats N Cars (CNC) allikas

Ametlik veebisait

Cats N Cars hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cats N Cars (CNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cats N Cars (CNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cats N Cars nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cats N Cars hinna ennustust kohe!

CNC kohalike valuutade suhtes

Cats N Cars (CNC) tokenoomika

Cats N Cars (CNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cats N Cars (CNC) kohta

Kui palju on Cats N Cars (CNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNC/USD hind?
Praegune hind CNC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cats N Cars turukapitalisatsioon?
CNC turukapitalisatsioon on $ 34.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNC ringlev varu?
CNC ringlev varu on 721.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNC (ATH) hind?
CNC saavutab ATH hinna summas 0.00733589 USD.
Mis oli kõigi aegade CNC madalaim (ATL) hind?
CNC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNC kauplemismaht on -- USD.
Kas CNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNC hinna ennustust.
Cats N Cars (CNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

