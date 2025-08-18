Mis on Cats N Cars (CNC)

At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels.

Kui palju on Cats N Cars (CNC) tänapäeval väärt? Reaalajas CNC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CNC/USD hind? $ 0 . Milline on Cats N Cars turukapitalisatsioon? CNC turukapitalisatsioon on $ 34.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CNC ringlev varu? CNC ringlev varu on 721.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNC (ATH) hind? CNC saavutab ATH hinna summas 0.00733589 USD . Mis oli kõigi aegade CNC madalaim (ATL) hind? CNC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CNC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CNC kauplemismaht on -- USD .

