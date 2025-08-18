Rohkem infot COK

catownkimono (COK) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

catownkimono (COK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.09%

-1.17%

-14.40%

-14.40%

catownkimono (COK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on COK muutunud -2.09% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -14.40% viimase 7 päeva jooksul.

catownkimono (COK) – turuteave

$ 277.67K
$ 277.67K$ 277.67K

--
----

$ 277.67K
$ 277.67K$ 277.67K

998.44B
998.44B 998.44B

998,435,490,620.02
998,435,490,620.02 998,435,490,620.02

catownkimono praegune turukapitalisatsioon on $ 277.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COK ringlev varu on 998.44B, mille koguvaru on 998435490620.02.

catownkimono (COK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse catownkimono ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse catownkimono ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse catownkimono ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse catownkimono ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.17%
30 päeva$ 0-14.73%
60 päeva$ 0-18.36%
90 päeva$ 0--

Mis on catownkimono (COK)

$COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse catownkimono (COK) allikas

Ametlik veebisait

catownkimono hinna ennustus (USD)

Kui palju on catownkimono (COK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie catownkimono (COK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida catownkimono nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake catownkimono hinna ennustust kohe!

COK kohalike valuutade suhtes

catownkimono (COK) tokenoomika

catownkimono (COK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse catownkimono (COK) kohta

Kui palju on catownkimono (COK) tänapäeval väärt?
Reaalajas COK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COK/USD hind?
Praegune hind COK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on catownkimono turukapitalisatsioon?
COK turukapitalisatsioon on $ 277.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COK ringlev varu?
COK ringlev varu on 998.44B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COK (ATH) hind?
COK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade COK madalaim (ATL) hind?
COK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COK kauplemismaht on -- USD.
Kas COK sel aastal kõrgemale ka suundub?
COK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COK hinna ennustust.
2025-08-18

