Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance. $CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin. The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally.

Catino (CATINO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catino (CATINO) kohta Kui palju on Catino (CATINO) tänapäeval väärt? Reaalajas CATINO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CATINO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CATINO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Catino turukapitalisatsioon? CATINO turukapitalisatsioon on $ 16.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CATINO ringlev varu? CATINO ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATINO (ATH) hind? CATINO saavutab ATH hinna summas 0.00344867 USD . Mis oli kõigi aegade CATINO madalaim (ATL) hind? CATINO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CATINO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CATINO kauplemismaht on -- USD . Kas CATINO sel aastal kõrgemale ka suundub? CATINO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATINO hinna ennustust

