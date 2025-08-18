Rohkem infot CATINO

Catino hind (CATINO)

Loendis mitteolevad

1 CATINO/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
USD
Catino (CATINO) reaalajas hinnagraafik
Catino (CATINO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00344867
$ 0.00344867$ 0.00344867

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.24%

+2.08%

+2.08%

Catino (CATINO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CATINO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATINOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00344867 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CATINO muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.24% 24 tunni vältel +2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catino (CATINO) – turuteave

$ 16.47K
$ 16.47K$ 16.47K

--
----

$ 16.47K
$ 16.47K$ 16.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Catino praegune turukapitalisatsioon on $ 16.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATINO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.47K.

Catino (CATINO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Catino ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Catino ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Catino ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Catino ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.24%
30 päeva$ 0+1.50%
60 päeva$ 0+18.15%
90 päeva$ 0--

Mis on Catino (CATINO)

Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance. $CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin. The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Catino (CATINO) allikas

Ametlik veebisait

Catino hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catino (CATINO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catino (CATINO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catino nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catino hinna ennustust kohe!

CATINO kohalike valuutade suhtes

Catino (CATINO) tokenoomika

Catino (CATINO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATINO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catino (CATINO) kohta

Kui palju on Catino (CATINO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATINO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATINO/USD hind?
Praegune hind CATINO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catino turukapitalisatsioon?
CATINO turukapitalisatsioon on $ 16.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATINO ringlev varu?
CATINO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATINO (ATH) hind?
CATINO saavutab ATH hinna summas 0.00344867 USD.
Mis oli kõigi aegade CATINO madalaim (ATL) hind?
CATINO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CATINO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATINO kauplemismaht on -- USD.
Kas CATINO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATINO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATINO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.