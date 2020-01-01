Cathena Gold (CGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cathena Gold (CGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cathena Gold (CGO) teave Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank. Ametlik veebisait: https://knights-of-cathena.com/ Valge raamat: https://litepaper.knights-of-cathena.com Ostke CGO kohe!

Cathena Gold (CGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cathena Gold (CGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.86K $ 40.86K $ 40.86K Koguvaru: $ 108.42B $ 108.42B $ 108.42B Ringlev varu: $ 12.19B $ 12.19B $ 12.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 363.53K $ 363.53K $ 363.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0001359 $ 0.0001359 $ 0.0001359 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000279 $ 0.00000279 $ 0.00000279 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cathena Gold (CGO) hinna kohta

Cathena Gold (CGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cathena Gold (CGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CGO tokeni tokenoomikat, avastage CGO tokeni reaalajas hinda!

CGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CGO võiks suunduda? Meie CGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CGO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!