Cathena Gold hind (CGO)

1 CGO/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
Cathena Gold (CGO) reaalajas hinnagraafik
Cathena Gold (CGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-5.69%

-6.27%

-6.27%

Cathena Gold (CGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CGO muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -5.69% 24 tunni vältel -6.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cathena Gold (CGO) – turuteave

$ 38.19K
$ 38.19K$ 38.19K

--
----

$ 340.55K
$ 340.55K$ 340.55K

12.16B
12.16B 12.16B

108,429,436,200.0
108,429,436,200.0 108,429,436,200.0

Cathena Gold praegune turukapitalisatsioon on $ 38.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CGO ringlev varu on 12.16B, mille koguvaru on 108429436200.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 340.55K.

Cathena Gold (CGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cathena Gold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cathena Gold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cathena Gold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cathena Gold ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.69%
30 päeva$ 0-22.22%
60 päeva$ 0-21.92%
90 päeva$ 0--

Mis on Cathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cathena Gold (CGO) allikas

Ametlik veebisait

Cathena Gold hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cathena Gold (CGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cathena Gold (CGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cathena Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cathena Gold hinna ennustust kohe!

CGO kohalike valuutade suhtes

Cathena Gold (CGO) tokenoomika

Cathena Gold (CGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cathena Gold (CGO) kohta

Kui palju on Cathena Gold (CGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CGO/USD hind?
Praegune hind CGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cathena Gold turukapitalisatsioon?
CGO turukapitalisatsioon on $ 38.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CGO ringlev varu?
CGO ringlev varu on 12.16B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGO (ATH) hind?
CGO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CGO madalaim (ATL) hind?
CGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CGO kauplemismaht on -- USD.
Kas CGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGO hinna ennustust.
Cathena Gold (CGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

