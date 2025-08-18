Mis on Cathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

Üksuse Cathena Gold (CGO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CGO kohalike valuutade suhtes

Cathena Gold (CGO) tokenoomika

Cathena Gold (CGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cathena Gold (CGO) kohta Kui palju on Cathena Gold (CGO) tänapäeval väärt? Reaalajas CGO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CGO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CGO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cathena Gold turukapitalisatsioon? CGO turukapitalisatsioon on $ 38.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CGO ringlev varu? CGO ringlev varu on 12.16B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGO (ATH) hind? CGO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CGO madalaim (ATL) hind? CGO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CGO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CGO kauplemismaht on -- USD . Kas CGO sel aastal kõrgemale ka suundub? CGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGO hinna ennustust

