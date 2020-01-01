CatGPT (CATGPT) tokenoomika
CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community.
CatGPT (CATGPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
CatGPT (CATGPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
CatGPT (CATGPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
CatGPT (CATGPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate CATGPT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
CATGPT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate CATGPT tokeni tokenoomikat, avastage CATGPT tokeni reaalajas hinda!
CATGPT – hinna ennustus
CATGPT – hinna ennustus
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.