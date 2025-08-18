Mis on Catex (CATX)

Catex is a next-generation decentralized exchange (DEX) built on the Unichain blockchain. It functions as a "MetaDEX," meaning it's a layer built on top of another DEX, in this case, Uniswap v4. The project aims to improve the decentralized finance (DeFi) space by offering a secure, automated, and capital-efficient marketplace for liquidity. At its core, Catex is designed to simplify and enhance the experience of providing liquidity to Uniswap. It achieves this through automated liquidity management (ALM), a ve(3,3) governance model, and strategic incentives. The overall vision is to create a modular and transparent DeFi ecosystem where anyone can easily deploy, vote on, or earn from various liquidity strategies.

Catex (CATX) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catex (CATX) kohta Kui palju on Catex (CATX) tänapäeval väärt? Reaalajas CATX hind USD on 0.01030751 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CATX/USD hind? $ 0.01030751 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CATX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Catex turukapitalisatsioon? CATX turukapitalisatsioon on $ 123.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CATX ringlev varu? CATX ringlev varu on 11.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATX (ATH) hind? CATX saavutab ATH hinna summas 0.03473115 USD . Mis oli kõigi aegade CATX madalaim (ATL) hind? CATX nägi ATL hinda summas 0.01022026 USD . Milline on CATX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CATX kauplemismaht on -- USD . Kas CATX sel aastal kõrgemale ka suundub? CATX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATX hinna ennustust

