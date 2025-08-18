Rohkem infot CPL

CATERPILLAR logo

CATERPILLAR hind (CPL)

Loendis mitteolevad

1 CPL/USD reaalajas hind:

--
----
+171.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CATERPILLAR (CPL) reaalajas hinnagraafik
CATERPILLAR (CPL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+171.90%

+153.24%

+153.24%

CATERPILLAR (CPL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CPL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CPL muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +171.90% 24 tunni vältel +153.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CATERPILLAR (CPL) – turuteave

$ 106.97K
$ 106.97K$ 106.97K

--
----

$ 106.97K
$ 106.97K$ 106.97K

36.87T
36.87T 36.87T

36,866,592,153,502.95
36,866,592,153,502.95 36,866,592,153,502.95

CATERPILLAR praegune turukapitalisatsioon on $ 106.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CPL ringlev varu on 36.87T, mille koguvaru on 36866592153502.95. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.97K.

CATERPILLAR (CPL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CATERPILLAR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CATERPILLAR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CATERPILLAR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CATERPILLAR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+171.90%
30 päeva$ 0+124.06%
60 päeva$ 0+241.62%
90 päeva$ 0--

Mis on CATERPILLAR (CPL)

In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CATERPILLAR (CPL) allikas

Ametlik veebisait

CATERPILLAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on CATERPILLAR (CPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CATERPILLAR (CPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CATERPILLAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CATERPILLAR hinna ennustust kohe!

CPL kohalike valuutade suhtes

CATERPILLAR (CPL) tokenoomika

CATERPILLAR (CPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATERPILLAR (CPL) kohta

Kui palju on CATERPILLAR (CPL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPL/USD hind?
Praegune hind CPL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CATERPILLAR turukapitalisatsioon?
CPL turukapitalisatsioon on $ 106.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPL ringlev varu?
CPL ringlev varu on 36.87T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPL (ATH) hind?
CPL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CPL madalaim (ATL) hind?
CPL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CPL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPL kauplemismaht on -- USD.
Kas CPL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.