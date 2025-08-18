Mis on CATERPILLAR (CPL)

In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATERPILLAR (CPL) kohta Kui palju on CATERPILLAR (CPL) tänapäeval väärt? Reaalajas CPL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CPL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CPL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CATERPILLAR turukapitalisatsioon? CPL turukapitalisatsioon on $ 106.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CPL ringlev varu? CPL ringlev varu on 36.87T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPL (ATH) hind? CPL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CPL madalaim (ATL) hind? CPL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CPL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CPL kauplemismaht on -- USD . Kas CPL sel aastal kõrgemale ka suundub? CPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPL hinna ennustust

