Catana (CATANA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catana (CATANA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catana (CATANA) teave Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Ametlik veebisait: https://solanacatana.com Ostke CATANA kohe!

Catana (CATANA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catana (CATANA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 606.03K $ 606.03K $ 606.03K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 606.03K $ 606.03K $ 606.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.078581 $ 0.078581 $ 0.078581 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00060624 $ 0.00060624 $ 0.00060624 Lisateave Catana (CATANA) hinna kohta

Catana (CATANA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catana (CATANA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATANA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATANA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATANA tokeni tokenoomikat, avastage CATANA tokeni reaalajas hinda!

CATANA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATANA võiks suunduda? Meie CATANA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATANA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!