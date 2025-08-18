Mis on Catana (CATANA)

Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Catana (CATANA) allikas Ametlik veebisait

Catana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catana (CATANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catana (CATANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catana hinna ennustust kohe!

CATANA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Catana (CATANA) tokenoomika

Catana (CATANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catana (CATANA) kohta Kui palju on Catana (CATANA) tänapäeval väärt? Reaalajas CATANA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CATANA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CATANA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Catana turukapitalisatsioon? CATANA turukapitalisatsioon on $ 735.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CATANA ringlev varu? CATANA ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATANA (ATH) hind? CATANA saavutab ATH hinna summas 0.078581 USD . Mis oli kõigi aegade CATANA madalaim (ATL) hind? CATANA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CATANA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CATANA kauplemismaht on -- USD . Kas CATANA sel aastal kõrgemale ka suundub? CATANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATANA hinna ennustust

Catana (CATANA) Olulised valdkonna uudised