Catana logo

Catana hind (CATANA)

Loendis mitteolevad

1 CATANA/USD reaalajas hind:

$0.00073566
$0.00073566$0.00073566
-9.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Catana (CATANA) reaalajas hinnagraafik
Catana (CATANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.078581
$ 0.078581$ 0.078581

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-9.52%

-15.16%

-15.16%

Catana (CATANA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CATANA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.078581 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CATANA muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, -9.52% 24 tunni vältel -15.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catana (CATANA) – turuteave

$ 735.80K
$ 735.80K$ 735.80K

--
----

$ 735.80K
$ 735.80K$ 735.80K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,901.512094
999,956,901.512094 999,956,901.512094

Catana praegune turukapitalisatsioon on $ 735.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATANA ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999956901.512094. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 735.80K.

Catana (CATANA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Catana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Catana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Catana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Catana ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.52%
30 päeva$ 0-13.17%
60 päeva$ 0-24.31%
90 päeva$ 0--

Mis on Catana (CATANA)

Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Catana (CATANA) allikas

Ametlik veebisait

Catana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catana (CATANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catana (CATANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catana hinna ennustust kohe!

CATANA kohalike valuutade suhtes

Catana (CATANA) tokenoomika

Catana (CATANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catana (CATANA) kohta

Kui palju on Catana (CATANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATANA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATANA/USD hind?
Praegune hind CATANA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catana turukapitalisatsioon?
CATANA turukapitalisatsioon on $ 735.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATANA ringlev varu?
CATANA ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATANA (ATH) hind?
CATANA saavutab ATH hinna summas 0.078581 USD.
Mis oli kõigi aegade CATANA madalaim (ATL) hind?
CATANA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CATANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATANA kauplemismaht on -- USD.
Kas CATANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATANA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:20:26 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.