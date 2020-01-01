Catalorian (CATALORIAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catalorian (CATALORIAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catalorian (CATALORIAN) teave To The Moon --- The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper. The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space & crypto! Join on Ethereum as this meme takes over the galaxy & beyond! Ametlik veebisait: https://thefirstcatalorian.com Ostke CATALORIAN kohe!

Catalorian (CATALORIAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catalorian (CATALORIAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 333.42K $ 333.42K $ 333.42K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 333.42K $ 333.42K $ 333.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02169909 $ 0.02169909 $ 0.02169909 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00033342 $ 0.00033342 $ 0.00033342 Lisateave Catalorian (CATALORIAN) hinna kohta

Catalorian (CATALORIAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catalorian (CATALORIAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATALORIAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATALORIAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATALORIAN tokeni tokenoomikat, avastage CATALORIAN tokeni reaalajas hinda!

CATALORIAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATALORIAN võiks suunduda? Meie CATALORIAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATALORIAN tokeni hinna ennustust kohe!

