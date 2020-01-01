Catacomb (CATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catacomb (CATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catacomb (CATA) teave CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards. Ametlik veebisait: https://catacomb.fyi Ostke CATA kohe!

Catacomb (CATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catacomb (CATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.82K $ 52.82K $ 52.82K Koguvaru: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M Ringlev varu: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 52.82K $ 52.82K $ 52.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00261117 $ 0.00261117 $ 0.00261117 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00025952 $ 0.00025952 $ 0.00025952 Lisateave Catacomb (CATA) hinna kohta

Catacomb (CATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catacomb (CATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATA tokeni tokenoomikat, avastage CATA tokeni reaalajas hinda!

CATA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATA võiks suunduda? Meie CATA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!