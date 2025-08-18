Rohkem infot CATA

Catacomb hind (CATA)

Loendis mitteolevad

1 CATA/USD reaalajas hind:

$0.00026291
-5.00%1D
mexc
USD
Catacomb (CATA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:27:34 (UTC+8)

Catacomb (CATA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00026177
24 h madal
$ 0.00027939
24 h kõrge

$ 0.00026177
$ 0.00027939
$ 0.00261117
$ 0.00021312
--

-5.06%

-0.32%

-0.32%

Catacomb (CATA) reaalajas hind on $0.00026291. Viimase 24 tunni jooksul CATA kaubeldud madalaim $ 0.00026177 ja kõrgeim $ 0.00027939 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00261117 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00021312.

Lüliajalise tootluse osas on CATA muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.06% 24 tunni vältel -0.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Catacomb (CATA) – turuteave

$ 53.50K
--
----

$ 53.50K
203.51M
203,506,075.866008
Catacomb praegune turukapitalisatsioon on $ 53.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATA ringlev varu on 203.51M, mille koguvaru on 203506075.866008. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.50K.

Catacomb (CATA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Catacomb ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Catacomb ja USD hinnamuutus $ +0.0000160260.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Catacomb ja USD hinnamuutus $ +0.0000372754.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Catacomb ja USD hinnamuutus $ +0.00002478305745179676.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.06%
30 päeva$ +0.0000160260+6.10%
60 päeva$ +0.0000372754+14.18%
90 päeva$ +0.00002478305745179676+10.41%

Mis on Catacomb (CATA)

CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards.

Üksuse Catacomb (CATA) allikas

Ametlik veebisait

Catacomb hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catacomb (CATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catacomb (CATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catacomb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Catacomb hinna ennustust kohe!

CATA kohalike valuutade suhtes

Catacomb (CATA) tokenoomika

Catacomb (CATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catacomb (CATA) kohta

Kui palju on Catacomb (CATA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATA hind USD on 0.00026291 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATA/USD hind?
Praegune hind CATA/USD on $ 0.00026291. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Catacomb turukapitalisatsioon?
CATA turukapitalisatsioon on $ 53.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATA ringlev varu?
CATA ringlev varu on 203.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATA (ATH) hind?
CATA saavutab ATH hinna summas 0.00261117 USD.
Mis oli kõigi aegade CATA madalaim (ATL) hind?
CATA nägi ATL hinda summas 0.00021312 USD.
Milline on CATA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATA kauplemismaht on -- USD.
Kas CATA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:27:34 (UTC+8)

