Mis on Catacomb (CATA)

CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards.

Catacomb hinna ennustus (USD)

Kui palju on Catacomb (CATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Catacomb (CATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Catacomb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CATA kohalike valuutade suhtes

Catacomb (CATA) tokenoomika

Catacomb (CATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Catacomb (CATA) kohta Kui palju on Catacomb (CATA) tänapäeval väärt? Reaalajas CATA hind USD on 0.00026291 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CATA/USD hind? $ 0.00026291 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Catacomb turukapitalisatsioon? CATA turukapitalisatsioon on $ 53.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CATA ringlev varu? CATA ringlev varu on 203.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATA (ATH) hind? CATA saavutab ATH hinna summas 0.00261117 USD . Mis oli kõigi aegade CATA madalaim (ATL) hind? CATA nägi ATL hinda summas 0.00021312 USD . Milline on CATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CATA kauplemismaht on -- USD . Kas CATA sel aastal kõrgemale ka suundub? CATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATA hinna ennustust

