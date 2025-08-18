Rohkem infot CATWIF

Cat Wif Hands logo

Cat Wif Hands hind (CATWIF)

Loendis mitteolevad

1 CATWIF/USD reaalajas hind:

--
----
+0.50%1D
USD
Cat Wif Hands (CATWIF) reaalajas hinnagraafik
Cat Wif Hands (CATWIF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001318
$ 0.00001318$ 0.00001318

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

+0.56%

-0.54%

-0.54%

Cat Wif Hands (CATWIF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CATWIF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATWIFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00001318 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CATWIF muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, +0.56% 24 tunni vältel -0.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cat Wif Hands (CATWIF) – turuteave

$ 34.17K
$ 34.17K$ 34.17K

--
----

$ 34.17K
$ 34.17K$ 34.17K

131.72B
131.72B 131.72B

131,716,886,149.34993
131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

Cat Wif Hands praegune turukapitalisatsioon on $ 34.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATWIF ringlev varu on 131.72B, mille koguvaru on 131716886149.34993. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.17K.

Cat Wif Hands (CATWIF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cat Wif Hands ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cat Wif Hands ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cat Wif Hands ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cat Wif Hands ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.56%
30 päeva$ 0-7.02%
60 päeva$ 0+51.82%
90 päeva$ 0--

Mis on Cat Wif Hands (CATWIF)

The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network

Üksuse Cat Wif Hands (CATWIF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cat Wif Hands hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cat Wif Hands (CATWIF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cat Wif Hands (CATWIF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cat Wif Hands nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cat Wif Hands hinna ennustust kohe!

CATWIF kohalike valuutade suhtes

Cat Wif Hands (CATWIF) tokenoomika

Cat Wif Hands (CATWIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATWIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cat Wif Hands (CATWIF) kohta

Kui palju on Cat Wif Hands (CATWIF) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATWIF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATWIF/USD hind?
Praegune hind CATWIF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cat Wif Hands turukapitalisatsioon?
CATWIF turukapitalisatsioon on $ 34.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATWIF ringlev varu?
CATWIF ringlev varu on 131.72B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATWIF (ATH) hind?
CATWIF saavutab ATH hinna summas 0.00001318 USD.
Mis oli kõigi aegade CATWIF madalaim (ATL) hind?
CATWIF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CATWIF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATWIF kauplemismaht on -- USD.
Kas CATWIF sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATWIF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATWIF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.