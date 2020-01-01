Cat getting fade (CGF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cat getting fade (CGF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cat getting fade (CGF) teave The project is based on a cat getting a fade at the barbershop. A community takeover. No developer. Purely a meme! Ametlik veebisait: https://catgettingfade.meme/ Ostke CGF kohe!

Cat getting fade (CGF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cat getting fade (CGF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.43K $ 8.43K $ 8.43K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.43K $ 8.43K $ 8.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0034452 $ 0.0034452 $ 0.0034452 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cat getting fade (CGF) hinna kohta

Cat getting fade (CGF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cat getting fade (CGF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CGF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CGF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CGF tokeni tokenoomikat, avastage CGF tokeni reaalajas hinda!

