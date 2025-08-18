Mis on Cat Emoji (🐈)

Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cat Emoji (🐈) allikas Ametlik veebisait

Cat Emoji hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cat Emoji (🐈) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cat Emoji (🐈) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cat Emoji nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cat Emoji hinna ennustust kohe!

🐈 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cat Emoji (🐈) tokenoomika

Cat Emoji (🐈) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 🐈 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cat Emoji (🐈) kohta Kui palju on Cat Emoji (🐈) tänapäeval väärt? Reaalajas 🐈 hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 🐈/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 🐈/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cat Emoji turukapitalisatsioon? 🐈 turukapitalisatsioon on $ 63.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 🐈 ringlev varu? 🐈 ringlev varu on 999.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 🐈 (ATH) hind? 🐈 saavutab ATH hinna summas 0.00278075 USD . Mis oli kõigi aegade 🐈 madalaim (ATL) hind? 🐈 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 🐈 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 🐈 kauplemismaht on -- USD . Kas 🐈 sel aastal kõrgemale ka suundub? 🐈 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 🐈 hinna ennustust

Cat Emoji (🐈) Olulised valdkonna uudised