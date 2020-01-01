Cat Duck (CUCK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cat Duck (CUCK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cat Duck (CUCK) teave Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Ametlik veebisait: https://catduck.lol Ostke CUCK kohe!

Cat Duck (CUCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cat Duck (CUCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.70K $ 11.70K $ 11.70K Koguvaru: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Ringlev varu: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.70K $ 11.70K $ 11.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00253203 $ 0.00253203 $ 0.00253203 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cat Duck (CUCK) hinna kohta

Cat Duck (CUCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cat Duck (CUCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUCK tokeni tokenoomikat, avastage CUCK tokeni reaalajas hinda!

