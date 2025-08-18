Rohkem infot CUCK

Cat Duck logo

Cat Duck hind (CUCK)

Loendis mitteolevad

1 CUCK/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cat Duck (CUCK) reaalajas hinnagraafik
Cat Duck (CUCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00253203
$ 0.00253203$ 0.00253203

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cat Duck (CUCK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CUCK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00253203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CUCK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cat Duck (CUCK) – turuteave

$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K

--
----

$ 11.05K
$ 11.05K$ 11.05K

999.29M
999.29M 999.29M

999,294,663.732023
999,294,663.732023 999,294,663.732023

Cat Duck praegune turukapitalisatsioon on $ 11.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUCK ringlev varu on 999.29M, mille koguvaru on 999294663.732023. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.05K.

Cat Duck (CUCK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cat Duck ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cat Duck ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cat Duck ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cat Duck ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-12.30%
60 päeva$ 0+1.79%
90 päeva$ 0--

Mis on Cat Duck (CUCK)

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cat Duck (CUCK) allikas

Ametlik veebisait

Cat Duck hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cat Duck (CUCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cat Duck (CUCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cat Duck nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cat Duck hinna ennustust kohe!

CUCK kohalike valuutade suhtes

Cat Duck (CUCK) tokenoomika

Cat Duck (CUCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cat Duck (CUCK) kohta

Kui palju on Cat Duck (CUCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUCK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUCK/USD hind?
Praegune hind CUCK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cat Duck turukapitalisatsioon?
CUCK turukapitalisatsioon on $ 11.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUCK ringlev varu?
CUCK ringlev varu on 999.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUCK (ATH) hind?
CUCK saavutab ATH hinna summas 0.00253203 USD.
Mis oli kõigi aegade CUCK madalaim (ATL) hind?
CUCK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CUCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUCK kauplemismaht on -- USD.
Kas CUCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUCK hinna ennustust.
