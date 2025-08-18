Mis on Cat Duck (CUCK)

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

Üksuse Cat Duck (CUCK) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cat Duck (CUCK) kohta Kui palju on Cat Duck (CUCK) tänapäeval väärt? Reaalajas CUCK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CUCK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CUCK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cat Duck turukapitalisatsioon? CUCK turukapitalisatsioon on $ 11.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CUCK ringlev varu? CUCK ringlev varu on 999.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUCK (ATH) hind? CUCK saavutab ATH hinna summas 0.00253203 USD . Mis oli kõigi aegade CUCK madalaim (ATL) hind? CUCK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CUCK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CUCK kauplemismaht on -- USD . Kas CUCK sel aastal kõrgemale ka suundub? CUCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUCK hinna ennustust

