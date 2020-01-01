Castle Of Blackwater (COBE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Castle Of Blackwater (COBE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Castle Of Blackwater (COBE) teave Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Ametlik veebisait: https://castleofblackwater.com/ Valge raamat: https://docs.castleofblackwater.com/ Ostke COBE kohe!

Castle Of Blackwater (COBE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Castle Of Blackwater (COBE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.02K $ 87.02K $ 87.02K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00797953 $ 0.00797953 $ 0.00797953 Praegune hind: $ 0.0116431 $ 0.0116431 $ 0.0116431 Lisateave Castle Of Blackwater (COBE) hinna kohta

Castle Of Blackwater (COBE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Castle Of Blackwater (COBE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COBE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COBE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COBE tokeni tokenoomikat, avastage COBE tokeni reaalajas hinda!

