Mis on Castle Of Blackwater (COBE)

Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Castle Of Blackwater (COBE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Castle Of Blackwater hinna ennustus (USD)

Kui palju on Castle Of Blackwater (COBE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Castle Of Blackwater (COBE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Castle Of Blackwater nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Castle Of Blackwater hinna ennustust kohe!

COBE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Castle Of Blackwater (COBE) tokenoomika

Castle Of Blackwater (COBE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COBE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Castle Of Blackwater (COBE) kohta Kui palju on Castle Of Blackwater (COBE) tänapäeval väärt? Reaalajas COBE hind USD on 0.01256056 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COBE/USD hind? $ 0.01256056 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COBE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Castle Of Blackwater turukapitalisatsioon? COBE turukapitalisatsioon on $ 93.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COBE ringlev varu? COBE ringlev varu on 7.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COBE (ATH) hind? COBE saavutab ATH hinna summas 0.78505 USD . Mis oli kõigi aegade COBE madalaim (ATL) hind? COBE nägi ATL hinda summas 0.00797953 USD . Milline on COBE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COBE kauplemismaht on -- USD . Kas COBE sel aastal kõrgemale ka suundub? COBE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COBE hinna ennustust

Castle Of Blackwater (COBE) Olulised valdkonna uudised