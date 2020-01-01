CASH (CASH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CASH (CASH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CASH (CASH) teave $Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain Ametlik veebisait: https://www.cash.markets/ Ostke CASH kohe!

CASH (CASH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CASH (CASH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 120.12K $ 120.12K $ 120.12K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 794.58M $ 794.58M $ 794.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 151.18K $ 151.18K $ 151.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015118 $ 0.00015118 $ 0.00015118 Lisateave CASH (CASH) hinna kohta

CASH (CASH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CASH (CASH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CASH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CASH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CASH tokeni tokenoomikat, avastage CASH tokeni reaalajas hinda!

CASH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CASH võiks suunduda? Meie CASH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CASH tokeni hinna ennustust kohe!

