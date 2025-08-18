Rohkem infot CASH

CASH hind (CASH)

1 CASH/USD reaalajas hind:

$0.00015769
$0.00015769$0.00015769
-2.00%1D
CASH (CASH) reaalajas hinnagraafik
CASH (CASH) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135237
$ 0.00135237$ 0.00135237

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-2.02%

-2.44%

-2.44%

CASH (CASH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CASH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00135237 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CASH muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -2.02% 24 tunni vältel -2.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CASH (CASH) – turuteave

$ 125.30K
$ 125.30K$ 125.30K

$ 157.69K
$ 157.69K$ 157.69K

794.58M
794.58M 794.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CASH praegune turukapitalisatsioon on $ 125.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CASH ringlev varu on 794.58M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 157.69K.

CASH (CASH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CASH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CASH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CASH ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CASH ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.02%
30 päeva$ 0+31.66%
60 päeva$ 0+33.84%
90 päeva$ 0--

Mis on CASH (CASH)

$Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain

CASH hinna ennustus (USD)

Kui palju on CASH (CASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CASH (CASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CASH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CASH hinna ennustust kohe!

CASH kohalike valuutade suhtes

CASH (CASH) tokenoomika

CASH (CASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CASH (CASH) kohta

Kui palju on CASH (CASH) tänapäeval väärt?
Reaalajas CASH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CASH/USD hind?
Praegune hind CASH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CASH turukapitalisatsioon?
CASH turukapitalisatsioon on $ 125.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CASH ringlev varu?
CASH ringlev varu on 794.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CASH (ATH) hind?
CASH saavutab ATH hinna summas 0.00135237 USD.
Mis oli kõigi aegade CASH madalaim (ATL) hind?
CASH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CASH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CASH kauplemismaht on -- USD.
Kas CASH sel aastal kõrgemale ka suundub?
CASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CASH hinna ennustust.
CASH (CASH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

