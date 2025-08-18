Rohkem infot CASE

CASE hind (CASE)

Loendis mitteolevad

1 CASE/USD reaalajas hind:

--
----
-3.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
CASE (CASE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:28:28 (UTC+8)

CASE (CASE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.84%

-3.19%

+3.05%

+3.05%

CASE (CASE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CASE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CASEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CASE muutunud -1.84% viimase tunni jooksul, -3.19% 24 tunni vältel +3.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CASE (CASE) – turuteave

$ 336.05K
$ 336.05K$ 336.05K

--
----

$ 336.05K
$ 336.05K$ 336.05K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

CASE praegune turukapitalisatsioon on $ 336.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CASE ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 336.05K.

CASE (CASE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CASE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CASE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CASE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CASE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.19%
30 päeva$ 0-25.17%
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on CASE (CASE)

ETHBULL is designed for traders and enthusiasts who are optimistic about Ethereum's future price performance. This token offers high-leverage exposure, allowing users to potentially amplify their gains if Ethereum's price increases. It's built on the Ethereum blockchain, leveraging the ecosystem's liquidity and user base. By using ETHBULL, traders can capitalize on their bullish convictions about Ethereum's potential for growth. However, it's crucial to note that high-leverage tokens like ETHBULL also come with increased risk, as potential losses can be amplified just as much as gains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CASE (CASE) allikas

Ametlik veebisait

CASE hinna ennustus (USD)

Kui palju on CASE (CASE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CASE (CASE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CASE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CASE hinna ennustust kohe!

CASE kohalike valuutade suhtes

CASE (CASE) tokenoomika

CASE (CASE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CASE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CASE (CASE) kohta

Kui palju on CASE (CASE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CASE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CASE/USD hind?
Praegune hind CASE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CASE turukapitalisatsioon?
CASE turukapitalisatsioon on $ 336.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CASE ringlev varu?
CASE ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CASE (ATH) hind?
CASE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CASE madalaim (ATL) hind?
CASE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CASE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CASE kauplemismaht on -- USD.
Kas CASE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CASE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CASE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:28:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.