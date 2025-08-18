Mis on Carry (CRE)

"Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. "

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Carry (CRE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Carry hinna ennustus (USD)

Kui palju on Carry (CRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Carry (CRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Carry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Carry hinna ennustust kohe!

CRE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Carry (CRE) tokenoomika

Carry (CRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Carry (CRE) kohta Kui palju on Carry (CRE) tänapäeval väärt? Reaalajas CRE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Carry turukapitalisatsioon? CRE turukapitalisatsioon on $ 1.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRE ringlev varu? CRE ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRE (ATH) hind? CRE saavutab ATH hinna summas 0.084369 USD . Mis oli kõigi aegade CRE madalaim (ATL) hind? CRE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRE kauplemismaht on -- USD . Kas CRE sel aastal kõrgemale ka suundub? CRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRE hinna ennustust

Carry (CRE) Olulised valdkonna uudised