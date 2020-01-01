CarrieVerse (CVTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CarrieVerse (CVTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CarrieVerse (CVTX) teave Carrieverse is building an ecosystem around projects such as Cling Wallet, content-rich metaverse “Carrieverse” , blockchain game "SuperKola Tactics" and the IP-based NFT project “Kola From Space”. In Carrieverse”, users can enjoy gameplay, educational content in the realistic but unique metaverse. “SuperKola Tactics” is a blockchain-based TCG. In this world of strategy and RPG convergence, users must use creative strategy to claim victory. “Cling” is a blockchain platform that allows users to store crypto and game assets as well as providing DeFi services like designing money Legos. $CVTX will be the governance token to fuel the ecosystem; users can spend the token on different services and content. Utility tokens for each game will be linked to the governance token. Carrieverse plans to provide better experiences for token holders. Ametlik veebisait: https://www.carrieverse.com/ Valge raamat: https://business-20.gitbook.io/carrieverse-whitepaper-eng/ Ostke CVTX kohe!

CarrieVerse (CVTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CarrieVerse (CVTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 116.59K $ 116.59K $ 116.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.279949 $ 0.279949 $ 0.279949 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011659 $ 0.00011659 $ 0.00011659 Lisateave CarrieVerse (CVTX) hinna kohta

CarrieVerse (CVTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CarrieVerse (CVTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CVTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CVTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CVTX tokeni tokenoomikat, avastage CVTX tokeni reaalajas hinda!

CVTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CVTX võiks suunduda? Meie CVTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CVTX tokeni hinna ennustust kohe!

