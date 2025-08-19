Mis on CarrieVerse (CVTX)

Carrieverse is building an ecosystem around projects such as Cling Wallet, content-rich metaverse “Carrieverse” , blockchain game "SuperKola Tactics" and the IP-based NFT project “Kola From Space”. In Carrieverse”, users can enjoy gameplay, educational content in the realistic but unique metaverse. “SuperKola Tactics” is a blockchain-based TCG. In this world of strategy and RPG convergence, users must use creative strategy to claim victory. “Cling” is a blockchain platform that allows users to store crypto and game assets as well as providing DeFi services like designing money Legos. $CVTX will be the governance token to fuel the ecosystem; users can spend the token on different services and content. Utility tokens for each game will be linked to the governance token. Carrieverse plans to provide better experiences for token holders.

Üksuse CarrieVerse (CVTX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CarrieVerse (CVTX) tokenoomika

CarrieVerse (CVTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CVTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CarrieVerse (CVTX) kohta Kui palju on CarrieVerse (CVTX) tänapäeval väärt? Reaalajas CVTX hind USD on 0.0001241 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CVTX/USD hind? $ 0.0001241 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CVTX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CarrieVerse turukapitalisatsioon? CVTX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CVTX ringlev varu? CVTX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CVTX (ATH) hind? CVTX saavutab ATH hinna summas 0.279949 USD . Mis oli kõigi aegade CVTX madalaim (ATL) hind? CVTX nägi ATL hinda summas 0.000060 USD . Milline on CVTX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CVTX kauplemismaht on -- USD . Kas CVTX sel aastal kõrgemale ka suundub? CVTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CVTX hinna ennustust

