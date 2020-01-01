Carlo (CARLO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Carlo (CARLO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Carlo (CARLO) teave Meet Carlo, the dog with a pink asshole. Clinically insane? You bet. But that's what makes him a legend at flipping profits. Now, he’s got his sights on dominating Base... And he wants you in on the scheme. Think of it as strapping into a decommissioned Soviet rollercoaster — downright psychotic but man will you have a story to tell. So if you’re game, better buckle up cause this dog's about to drag his big balls all over Base. (Just one rule... NEVER ask about his past) Ametlik veebisait: https://www.carlo.dog/ Valge raamat: https://www.carlo.dog/blog/first-roadmap Ostke CARLO kohe!

Carlo (CARLO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Carlo (CARLO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 878.87K $ 878.87K $ 878.87K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 878.87K $ 878.87K $ 878.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02020769 $ 0.02020769 $ 0.02020769 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00087849 $ 0.00087849 $ 0.00087849 Lisateave Carlo (CARLO) hinna kohta

Carlo (CARLO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Carlo (CARLO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CARLO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CARLO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CARLO tokeni tokenoomikat, avastage CARLO tokeni reaalajas hinda!

CARLO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CARLO võiks suunduda? Meie CARLO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CARLO tokeni hinna ennustust kohe!

