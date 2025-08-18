Rohkem infot $CRDN

Cardence hind ($CRDN)

1 $CRDN/USD reaalajas hind:

$0.00193752
-3.70%1D
USD
Cardence ($CRDN) reaalajas hinnagraafik
Cardence ($CRDN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00193752
24 h madal
$ 0.00201888
24 h kõrge

$ 0.00193752
$ 0.00201888
$ 0.396125
$ 0
--

-3.76%

+3.20%

+3.20%

Cardence ($CRDN) reaalajas hind on $0.00193752. Viimase 24 tunni jooksul $CRDN kaubeldud madalaim $ 0.00193752 ja kõrgeim $ 0.00201888 näitab aktiivset turu volatiivsust. $CRDNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.396125 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $CRDN muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel +3.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cardence ($CRDN) – turuteave

$ 56.99K
--
$ 96.88K
29.41M
50,000,000.0
Cardence praegune turukapitalisatsioon on $ 56.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $CRDN ringlev varu on 29.41M, mille koguvaru on 50000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 96.88K.

Cardence ($CRDN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cardence ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cardence ja USD hinnamuutus $ +0.0002347617.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cardence ja USD hinnamuutus $ +0.0005401493.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cardence ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.76%
30 päeva$ +0.0002347617+12.12%
60 päeva$ +0.0005401493+27.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Cardence ($CRDN)

Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects.

Cardence hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cardence ($CRDN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cardence ($CRDN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cardence nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cardence hinna ennustust kohe!

$CRDN kohalike valuutade suhtes

Cardence ($CRDN) tokenoomika

Cardence ($CRDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CRDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cardence ($CRDN) kohta

Kui palju on Cardence ($CRDN) tänapäeval väärt?
Reaalajas $CRDN hind USD on 0.00193752 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $CRDN/USD hind?
Praegune hind $CRDN/USD on $ 0.00193752. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cardence turukapitalisatsioon?
$CRDN turukapitalisatsioon on $ 56.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $CRDN ringlev varu?
$CRDN ringlev varu on 29.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CRDN (ATH) hind?
$CRDN saavutab ATH hinna summas 0.396125 USD.
Mis oli kõigi aegade $CRDN madalaim (ATL) hind?
$CRDN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $CRDN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $CRDN kauplemismaht on -- USD.
Kas $CRDN sel aastal kõrgemale ka suundub?
$CRDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CRDN hinna ennustust.
