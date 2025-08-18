Mis on Cardence ($CRDN)

Cardence is a launchpad for new projects on Cardano platform creating a trustless fund raising ecosystem for carefully vetted Cardano projects.

Cardence hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cardence ($CRDN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cardence ($CRDN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cardence nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$CRDN kohalike valuutade suhtes

Cardence ($CRDN) tokenoomika

Cardence ($CRDN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CRDN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cardence ($CRDN) kohta Kui palju on Cardence ($CRDN) tänapäeval väärt? Reaalajas $CRDN hind USD on 0.00193752 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $CRDN/USD hind? $ 0.00193752 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $CRDN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cardence turukapitalisatsioon? $CRDN turukapitalisatsioon on $ 56.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $CRDN ringlev varu? $CRDN ringlev varu on 29.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CRDN (ATH) hind? $CRDN saavutab ATH hinna summas 0.396125 USD . Mis oli kõigi aegade $CRDN madalaim (ATL) hind? $CRDN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $CRDN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $CRDN kauplemismaht on -- USD . Kas $CRDN sel aastal kõrgemale ka suundub? $CRDN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CRDN hinna ennustust

