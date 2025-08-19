Rohkem infot CGI

CardanoGPT logo

CardanoGPT hind (CGI)

Loendis mitteolevad

1 CGI/USD reaalajas hind:

$0.02173344
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CardanoGPT (CGI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:14:25 (UTC+8)

CardanoGPT (CGI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02157445
24 h madal
$ 0.02289206
24 h kõrge

$ 0.02157445
$ 0.02289206
$ 3.13
$ 0.01750343
--

-3.75%

+9.15%

+9.15%

CardanoGPT (CGI) reaalajas hind on $0.02173344. Viimase 24 tunni jooksul CGI kaubeldud madalaim $ 0.02157445 ja kõrgeim $ 0.02289206 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.13 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01750343.

Lüliajalise tootluse osas on CGI muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.75% 24 tunni vältel +9.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CardanoGPT (CGI) – turuteave

$ 0.00
--
----

$ 108.67K
0.00
5,000,000.0
CardanoGPT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CGI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 108.67K.

CardanoGPT (CGI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CardanoGPT ja USD hinnamuutus $ -0.00084719836419219.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CardanoGPT ja USD hinnamuutus $ -0.0045320286.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CardanoGPT ja USD hinnamuutus $ +0.0021614384.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CardanoGPT ja USD hinnamuutus $ -0.00404859293997342.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00084719836419219-3.75%
30 päeva$ -0.0045320286-20.85%
60 päeva$ +0.0021614384+9.95%
90 päeva$ -0.00404859293997342-15.70%

Mis on CardanoGPT (CGI)

Building Set of Generative AI Products on The Blockchain

Üksuse CardanoGPT (CGI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CardanoGPT hinna ennustus (USD)

Kui palju on CardanoGPT (CGI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CardanoGPT (CGI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CardanoGPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CardanoGPT hinna ennustust kohe!

CGI kohalike valuutade suhtes

CardanoGPT (CGI) tokenoomika

CardanoGPT (CGI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CardanoGPT (CGI) kohta

Kui palju on CardanoGPT (CGI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CGI hind USD on 0.02173344 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CGI/USD hind?
Praegune hind CGI/USD on $ 0.02173344. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CardanoGPT turukapitalisatsioon?
CGI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CGI ringlev varu?
CGI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGI (ATH) hind?
CGI saavutab ATH hinna summas 3.13 USD.
Mis oli kõigi aegade CGI madalaim (ATL) hind?
CGI nägi ATL hinda summas 0.01750343 USD.
Milline on CGI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CGI kauplemismaht on -- USD.
Kas CGI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CGI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.