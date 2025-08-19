Cardano Maxi hind (MAXI)
Cardano Maxi (MAXI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAXI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAXIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MAXI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cardano Maxi praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAXI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.03K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Cardano Maxi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cardano Maxi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cardano Maxi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cardano Maxi ja USD hinnamuutus $ 0.
Cardano MAXI is a community-led meme token built on the Cardano blockchain, reborn from the ashes of a failed project. After the original dev rugged the previous version, a committed community member relaunched the token under a new contract, new policy ID, and clean tokenomics—cutting all ties to the past. With a fixed supply of 1 billion tokens and fair distribution, MAXI symbolizes conviction, patience, and true belief in Cardano’s long-term mission. It’s more than just a meme—it’s a movement. The MAXI community is made of die-hard Cardano believers who hold through bear markets, build during quiet times, and meme because it matters. The project embraces transparency, decentralized governance, and long-term value through features like locked liquidity, staking, on-chain voting, and a treasury system managed by the holders. MAXI represents the “maximalist” spirit: loyal to Cardano, driven by community, and fueled by purpose. It partners with meme-forward ecosystems like Snek.fun and aims to be the go-to symbol of Cardano pride. No influencers. No VC games. Just grassroots strength and a ticker that refuses to die. MAXI is not just a coin—it’s a signal that Cardano’s culture is alive, powerful, and built to last.
