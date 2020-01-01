Cardano Crocs Club (C4) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cardano Crocs Club (C4) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cardano Crocs Club (C4) teave To fund the ecosystem of dApps including everything from defi to gaming to future market place. Products so far include a Swap for over 800 tokens, a payment portal to allow business to accept C4, image generator, VPN service, file hosting, community funded investment opportunities, and bonds among other things as well as games such as our V2 custom poker platform and other smaller games built by other projects and community members. Ametlik veebisait: https://cportal.io/ Valge raamat: https://cardano-crocs-club.gitbook.io/cardano-crocs-club/ Ostke C4 kohe!

Cardano Crocs Club (C4) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cardano Crocs Club (C4) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 314.50K $ 314.50K $ 314.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00167348 $ 0.00167348 $ 0.00167348 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018838 $ 0.00018838 $ 0.00018838 Lisateave Cardano Crocs Club (C4) hinna kohta

Cardano Crocs Club (C4) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cardano Crocs Club (C4) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate C4 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: C4 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate C4 tokeni tokenoomikat, avastage C4 tokeni reaalajas hinda!

