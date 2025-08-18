Rohkem infot CARBON

CARBON Hinnainfo

CARBON Ametlik veebisait

CARBON Tokenoomika

CARBON Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Carbon logo

Carbon hind (CARBON)

Loendis mitteolevad

1 CARBON/USD reaalajas hind:

$0.00038008
$0.00038008$0.00038008
-0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Carbon (CARBON) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:10:37 (UTC+8)

Carbon (CARBON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.526379
$ 0.526379$ 0.526379

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.43%

+15.36%

+15.36%

Carbon (CARBON) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CARBON kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CARBONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.526379 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CARBON muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel +15.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Carbon (CARBON) – turuteave

$ 12.41K
$ 12.41K$ 12.41K

--
----

$ 15.58K
$ 15.58K$ 15.58K

32.65M
32.65M 32.65M

41,000,000.0
41,000,000.0 41,000,000.0

Carbon praegune turukapitalisatsioon on $ 12.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CARBON ringlev varu on 32.65M, mille koguvaru on 41000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.58K.

Carbon (CARBON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Carbon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Carbon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Carbon ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Carbon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.43%
30 päeva$ 0-7.33%
60 päeva$ 0-90.62%
90 päeva$ 0--

Mis on Carbon (CARBON)

Carbon is a crypto gaming hub, with current and in-development sustainable play2earn games.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Carbon (CARBON) allikas

Ametlik veebisait

Carbon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Carbon (CARBON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Carbon (CARBON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Carbon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Carbon hinna ennustust kohe!

CARBON kohalike valuutade suhtes

Carbon (CARBON) tokenoomika

Carbon (CARBON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CARBON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Carbon (CARBON) kohta

Kui palju on Carbon (CARBON) tänapäeval väärt?
Reaalajas CARBON hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CARBON/USD hind?
Praegune hind CARBON/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Carbon turukapitalisatsioon?
CARBON turukapitalisatsioon on $ 12.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CARBON ringlev varu?
CARBON ringlev varu on 32.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CARBON (ATH) hind?
CARBON saavutab ATH hinna summas 0.526379 USD.
Mis oli kõigi aegade CARBON madalaim (ATL) hind?
CARBON nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CARBON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CARBON kauplemismaht on -- USD.
Kas CARBON sel aastal kõrgemale ka suundub?
CARBON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CARBON hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:10:37 (UTC+8)

Carbon (CARBON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.