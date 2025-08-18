Mis on Captain GOOFY (GOOF)

Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Captain GOOFY (GOOF) tokenoomika

Captain GOOFY (GOOF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOOF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Captain GOOFY (GOOF) kohta Kui palju on Captain GOOFY (GOOF) tänapäeval väärt? Reaalajas GOOF hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOOF/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOOF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Captain GOOFY turukapitalisatsioon? GOOF turukapitalisatsioon on $ 17.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOOF ringlev varu? GOOF ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOF (ATH) hind? GOOF saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GOOF madalaim (ATL) hind? GOOF nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOOF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOOF kauplemismaht on -- USD . Kas GOOF sel aastal kõrgemale ka suundub? GOOF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOOF hinna ennustust

