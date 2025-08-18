Rohkem infot CAPRICORN

Capricorn logo

Capricorn hind (CAPRICORN)

Loendis mitteolevad

1 CAPRICORN/USD reaalajas hind:

$0.0008945
$0.0008945$0.0008945
-7.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Capricorn (CAPRICORN) reaalajas hinnagraafik
Capricorn (CAPRICORN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00765628
$ 0.00765628$ 0.00765628

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

-7.48%

-38.90%

-38.90%

Capricorn (CAPRICORN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CAPRICORN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAPRICORNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00765628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CAPRICORN muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, -7.48% 24 tunni vältel -38.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Capricorn (CAPRICORN) – turuteave

$ 894.51K
$ 894.51K$ 894.51K

--
----

$ 894.51K
$ 894.51K$ 894.51K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,442.79996
999,995,442.79996 999,995,442.79996

Capricorn praegune turukapitalisatsioon on $ 894.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAPRICORN ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999995442.79996. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 894.51K.

Capricorn (CAPRICORN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Capricorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Capricorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Capricorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Capricorn ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.48%
30 päeva$ 0+8.36%
60 päeva$ 0+82.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Capricorn (CAPRICORN)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Capricorn, the Goat 🐐, resonates with the ambitious and disciplined energy of early winter, from mid-December to mid-January. Grounded in perseverance and strategy, Capricorn season aims for success and mastery. 🏆 Harness the determined and strategic energy of Capricorn!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Capricorn (CAPRICORN) allikas

Ametlik veebisait

Capricorn hinna ennustus (USD)

Kui palju on Capricorn (CAPRICORN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Capricorn (CAPRICORN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Capricorn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Capricorn hinna ennustust kohe!

CAPRICORN kohalike valuutade suhtes

Capricorn (CAPRICORN) tokenoomika

Capricorn (CAPRICORN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAPRICORN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Capricorn (CAPRICORN) kohta

Kui palju on Capricorn (CAPRICORN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAPRICORN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAPRICORN/USD hind?
Praegune hind CAPRICORN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Capricorn turukapitalisatsioon?
CAPRICORN turukapitalisatsioon on $ 894.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAPRICORN ringlev varu?
CAPRICORN ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAPRICORN (ATH) hind?
CAPRICORN saavutab ATH hinna summas 0.00765628 USD.
Mis oli kõigi aegade CAPRICORN madalaim (ATL) hind?
CAPRICORN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CAPRICORN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAPRICORN kauplemismaht on -- USD.
Kas CAPRICORN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAPRICORN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAPRICORN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.