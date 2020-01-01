Cancer (CANCER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cancer (CANCER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cancer (CANCER) teave Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Cancer, the Crab , captures the nurturing and protective energy of early summer, from mid-June to mid-July. Known for its emotional depth and loyalty, Cancer season is a time to focus on home and family. Connect with the intuitive and compassionate spirit of Cancer!

Cancer (CANCER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cancer (CANCER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 837.78K $ 837.78K $ 837.78K Koguvaru: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ringlev varu: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 837.78K $ 837.78K $ 837.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00746488 $ 0.00746488 $ 0.00746488 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00083782 $ 0.00083782 $ 0.00083782 Lisateave Cancer (CANCER) hinna kohta

Cancer (CANCER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cancer (CANCER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CANCER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CANCER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CANCER tokeni tokenoomikat, avastage CANCER tokeni reaalajas hinda!

CANCER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CANCER võiks suunduda? Meie CANCER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

