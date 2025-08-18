Rohkem infot CANCER

Loendis mitteolevad

1 CANCER/USD reaalajas hind:

$0.00090047
-7.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cancer (CANCER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:28:03 (UTC+8)

Cancer (CANCER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00746488
$ 0
-1.46%

-7.57%

-40.02%

-40.02%

Cancer (CANCER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CANCER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CANCERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00746488 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CANCER muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, -7.57% 24 tunni vältel -40.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cancer (CANCER) – turuteave

$ 900.44K
--
$ 900.44K
999.95M
999,949,600.003704
Cancer praegune turukapitalisatsioon on $ 900.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CANCER ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999949600.003704. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 900.44K.

Cancer (CANCER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cancer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cancer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cancer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cancer ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.57%
30 päeva$ 0+8.03%
60 päeva$ 0+88.91%
90 päeva$ 0--

Mis on Cancer (CANCER)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Cancer, the Crab , captures the nurturing and protective energy of early summer, from mid-June to mid-July. Known for its emotional depth and loyalty, Cancer season is a time to focus on home and family. Connect with the intuitive and compassionate spirit of Cancer!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cancer (CANCER) allikas

Ametlik veebisait

Cancer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cancer (CANCER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cancer (CANCER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cancer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cancer hinna ennustust kohe!

CANCER kohalike valuutade suhtes

Cancer (CANCER) tokenoomika

Cancer (CANCER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CANCER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cancer (CANCER) kohta

Kui palju on Cancer (CANCER) tänapäeval väärt?
Reaalajas CANCER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CANCER/USD hind?
Praegune hind CANCER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cancer turukapitalisatsioon?
CANCER turukapitalisatsioon on $ 900.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CANCER ringlev varu?
CANCER ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CANCER (ATH) hind?
CANCER saavutab ATH hinna summas 0.00746488 USD.
Mis oli kõigi aegade CANCER madalaim (ATL) hind?
CANCER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CANCER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CANCER kauplemismaht on -- USD.
Kas CANCER sel aastal kõrgemale ka suundub?
CANCER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CANCER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:28:03 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.