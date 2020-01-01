Camille (CAMILLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Camille (CAMILLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Camille (CAMILLE) teave Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.

LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).

Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.

DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services

Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.

Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille's recommendations in one click Ametlik veebisait: https://meetcamille.ai/meet-camille

Camille (CAMILLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Camille (CAMILLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.202958 $ 0.202958 $ 0.202958 Kõigi aegade madalaim: $ 0.056391 $ 0.056391 $ 0.056391 Praegune hind: $ 0.083717 $ 0.083717 $ 0.083717 Lisateave Camille (CAMILLE) hinna kohta

Camille (CAMILLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Camille (CAMILLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAMILLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAMILLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAMILLE tokeni tokenoomikat, avastage CAMILLE tokeni reaalajas hinda!

CAMILLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAMILLE võiks suunduda? Meie CAMILLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAMILLE tokeni hinna ennustust kohe!

