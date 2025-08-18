Mis on Camille (CAMILLE)

Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click

Camille hinna ennustus (USD)

Kui palju on Camille (CAMILLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Camille (CAMILLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Camille nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CAMILLE kohalike valuutade suhtes

Camille (CAMILLE) tokenoomika

Camille (CAMILLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAMILLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Camille (CAMILLE) kohta Kui palju on Camille (CAMILLE) tänapäeval väärt? Reaalajas CAMILLE hind USD on 0.085948 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CAMILLE/USD hind? $ 0.085948 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CAMILLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Camille turukapitalisatsioon? CAMILLE turukapitalisatsioon on $ 1.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CAMILLE ringlev varu? CAMILLE ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAMILLE (ATH) hind? CAMILLE saavutab ATH hinna summas 0.202958 USD . Mis oli kõigi aegade CAMILLE madalaim (ATL) hind? CAMILLE nägi ATL hinda summas 0.056391 USD . Milline on CAMILLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CAMILLE kauplemismaht on -- USD . Kas CAMILLE sel aastal kõrgemale ka suundub? CAMILLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAMILLE hinna ennustust

