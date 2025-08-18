Rohkem infot CALVIN

Calvin in the Cabal logo

Calvin in the Cabal hind (CALVIN)

Loendis mitteolevad

+15.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Calvin in the Cabal (CALVIN) reaalajas hinnagraafik
Calvin in the Cabal (CALVIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.57%

+15.11%

-15.17%

-15.17%

Calvin in the Cabal (CALVIN) reaalajas hind on $0.00111056. Viimase 24 tunni jooksul CALVIN kaubeldud madalaim $ 0.00096206 ja kõrgeim $ 0.00135071 näitab aktiivset turu volatiivsust. CALVINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00866542 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00050546.

Lüliajalise tootluse osas on CALVIN muutunud -1.57% viimase tunni jooksul, +15.11% 24 tunni vältel -15.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Calvin in the Cabal (CALVIN) – turuteave

--
----

Calvin in the Cabal praegune turukapitalisatsioon on $ 1.12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CALVIN ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999928733.603453. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.12M.

Calvin in the Cabal (CALVIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Calvin in the Cabal ja USD hinnamuutus $ +0.00014577.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Calvin in the Cabal ja USD hinnamuutus $ -0.0004845157.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Calvin in the Cabal ja USD hinnamuutus $ -0.0006907167.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Calvin in the Cabal ja USD hinnamuutus $ -0.0015252597999264174.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00014577+15.11%
30 päeva$ -0.0004845157-43.62%
60 päeva$ -0.0006907167-62.19%
90 päeva$ -0.0015252597999264174-57.86%

Mis on Calvin in the Cabal (CALVIN)

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Calvin in the Cabal (CALVIN) allikas

Ametlik veebisait

Calvin in the Cabal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Calvin in the Cabal (CALVIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Calvin in the Cabal (CALVIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Calvin in the Cabal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Calvin in the Cabal hinna ennustust kohe!

CALVIN kohalike valuutade suhtes

Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenoomika

Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CALVIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Calvin in the Cabal (CALVIN) kohta

Kui palju on Calvin in the Cabal (CALVIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CALVIN hind USD on 0.00111056 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CALVIN/USD hind?
Praegune hind CALVIN/USD on $ 0.00111056. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Calvin in the Cabal turukapitalisatsioon?
CALVIN turukapitalisatsioon on $ 1.12M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CALVIN ringlev varu?
CALVIN ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CALVIN (ATH) hind?
CALVIN saavutab ATH hinna summas 0.00866542 USD.
Mis oli kõigi aegade CALVIN madalaim (ATL) hind?
CALVIN nägi ATL hinda summas 0.00050546 USD.
Milline on CALVIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CALVIN kauplemismaht on -- USD.
Kas CALVIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CALVIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CALVIN hinna ennustust.
Calvin in the Cabal (CALVIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

