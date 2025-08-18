Rohkem infot CALICO

CALICO Hinnainfo

CALICO Ametlik veebisait

CALICO Tokenoomika

CALICO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Calicoin logo

Calicoin hind (CALICO)

Loendis mitteolevad

1 CALICO/USD reaalajas hind:

$0.00012775
$0.00012775$0.00012775
-8.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Calicoin (CALICO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:10:31 (UTC+8)

Calicoin (CALICO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01761292
$ 0.01761292$ 0.01761292

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-8.94%

+17.08%

+17.08%

Calicoin (CALICO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CALICO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CALICOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01761292 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CALICO muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -8.94% 24 tunni vältel +17.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Calicoin (CALICO) – turuteave

$ 123.13K
$ 123.13K$ 123.13K

--
----

$ 123.13K
$ 123.13K$ 123.13K

959.11M
959.11M 959.11M

959,112,761.141022
959,112,761.141022 959,112,761.141022

Calicoin praegune turukapitalisatsioon on $ 123.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CALICO ringlev varu on 959.11M, mille koguvaru on 959112761.141022. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 123.13K.

Calicoin (CALICO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Calicoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Calicoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Calicoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Calicoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.94%
30 päeva$ 0+5.58%
60 päeva$ 0+22.67%
90 päeva$ 0--

Mis on Calicoin (CALICO)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Calicoin (CALICO) allikas

Ametlik veebisait

Calicoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Calicoin (CALICO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Calicoin (CALICO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Calicoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Calicoin hinna ennustust kohe!

CALICO kohalike valuutade suhtes

Calicoin (CALICO) tokenoomika

Calicoin (CALICO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CALICO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Calicoin (CALICO) kohta

Kui palju on Calicoin (CALICO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CALICO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CALICO/USD hind?
Praegune hind CALICO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Calicoin turukapitalisatsioon?
CALICO turukapitalisatsioon on $ 123.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CALICO ringlev varu?
CALICO ringlev varu on 959.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CALICO (ATH) hind?
CALICO saavutab ATH hinna summas 0.01761292 USD.
Mis oli kõigi aegade CALICO madalaim (ATL) hind?
CALICO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CALICO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CALICO kauplemismaht on -- USD.
Kas CALICO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CALICO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CALICO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:10:31 (UTC+8)

Calicoin (CALICO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.