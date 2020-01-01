Cairo Bank (CBANK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cairo Bank (CBANK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cairo Bank (CBANK) teave Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Ametlik veebisait: https://cairofinance.app/ Valge raamat: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ Ostke CBANK kohe!

Cairo Bank (CBANK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cairo Bank (CBANK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 343.79K $ 343.79K $ 343.79K Koguvaru: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Ringlev varu: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 383.66K $ 383.66K $ 383.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Kõigi aegade madalaim: $ 0.054961 $ 0.054961 $ 0.054961 Praegune hind: $ 0.106573 $ 0.106573 $ 0.106573 Lisateave Cairo Bank (CBANK) hinna kohta

Cairo Bank (CBANK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cairo Bank (CBANK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CBANK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CBANK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CBANK tokeni tokenoomikat, avastage CBANK tokeni reaalajas hinda!

CBANK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CBANK võiks suunduda? Meie CBANK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CBANK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!