Cairo Bank hind (CBANK)

Loendis mitteolevad

1 CBANK/USD reaalajas hind:

0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cairo Bank (CBANK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:44:04 (UTC+8)

Cairo Bank (CBANK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

--

+2.48%

+2.48%

Cairo Bank (CBANK) reaalajas hind on $0.103672. Viimase 24 tunni jooksul CBANK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBANKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.43 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.054961.

Lüliajalise tootluse osas on CBANK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cairo Bank (CBANK) – turuteave

$ 334.43K
$ 334.43K$ 334.43K

--
----

$ 373.22K
$ 373.22K$ 373.22K

3.23M
3.23M 3.23M

3,600,000.0
3,600,000.0 3,600,000.0

Cairo Bank praegune turukapitalisatsioon on $ 334.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CBANK ringlev varu on 3.23M, mille koguvaru on 3600000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 373.22K.

Cairo Bank (CBANK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cairo Bank ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cairo Bank ja USD hinnamuutus $ +0.0192895959.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cairo Bank ja USD hinnamuutus $ +0.0241524347.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cairo Bank ja USD hinnamuutus $ +0.02900180695987962.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0192895959+18.61%
60 päeva$ +0.0241524347+23.30%
90 päeva$ +0.02900180695987962+38.84%

Mis on Cairo Bank (CBANK)

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cairo Bank (CBANK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cairo Bank hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cairo Bank (CBANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cairo Bank (CBANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cairo Bank nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cairo Bank hinna ennustust kohe!

CBANK kohalike valuutade suhtes

Cairo Bank (CBANK) tokenoomika

Cairo Bank (CBANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CBANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cairo Bank (CBANK) kohta

Kui palju on Cairo Bank (CBANK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CBANK hind USD on 0.103672 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CBANK/USD hind?
Praegune hind CBANK/USD on $ 0.103672. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cairo Bank turukapitalisatsioon?
CBANK turukapitalisatsioon on $ 334.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CBANK ringlev varu?
CBANK ringlev varu on 3.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CBANK (ATH) hind?
CBANK saavutab ATH hinna summas 2.43 USD.
Mis oli kõigi aegade CBANK madalaim (ATL) hind?
CBANK nägi ATL hinda summas 0.054961 USD.
Milline on CBANK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CBANK kauplemismaht on -- USD.
Kas CBANK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CBANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CBANK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.