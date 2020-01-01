Cainam (CAINAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cainam (CAINAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cainam (CAINAM) teave Cainam Ventures (“Cainam”), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives. Ametlik veebisait: https://cainamventures.com/ Ostke CAINAM kohe!

Cainam (CAINAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cainam (CAINAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.57K $ 56.57K $ 56.57K Koguvaru: $ 974.82M $ 974.82M $ 974.82M Ringlev varu: $ 750.69M $ 750.69M $ 750.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.46K $ 73.46K $ 73.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00950263 $ 0.00950263 $ 0.00950263 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cainam (CAINAM) hinna kohta

Cainam (CAINAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cainam (CAINAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAINAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAINAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAINAM tokeni tokenoomikat, avastage CAINAM tokeni reaalajas hinda!

CAINAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAINAM võiks suunduda? Meie CAINAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAINAM tokeni hinna ennustust kohe!

