Cainam hind (CAINAM)

1 CAINAM/USD reaalajas hind:

--
----
-0.60%1D
USD
Cainam (CAINAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:26:42 (UTC+8)

Cainam (CAINAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00950263
$ 0.00950263$ 0.00950263

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.68%

+3.00%

+3.00%

Cainam (CAINAM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CAINAM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAINAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00950263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CAINAM muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.68% 24 tunni vältel +3.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cainam (CAINAM) – turuteave

$ 59.34K
$ 59.34K$ 59.34K

--
----

$ 77.06K
$ 77.06K$ 77.06K

750.69M
750.69M 750.69M

974,823,308.795169
974,823,308.795169 974,823,308.795169

Cainam praegune turukapitalisatsioon on $ 59.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAINAM ringlev varu on 750.69M, mille koguvaru on 974823308.795169. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.06K.

Cainam (CAINAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cainam ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cainam ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cainam ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cainam ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.68%
30 päeva$ 0+1.23%
60 päeva$ 0+4.14%
90 päeva$ 0--

Mis on Cainam (CAINAM)

Cainam Ventures (“Cainam”), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives.

Üksuse Cainam (CAINAM) allikas

Ametlik veebisait

Cainam hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cainam (CAINAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cainam (CAINAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cainam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cainam hinna ennustust kohe!

CAINAM kohalike valuutade suhtes

Cainam (CAINAM) tokenoomika

Cainam (CAINAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAINAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cainam (CAINAM) kohta

Kui palju on Cainam (CAINAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAINAM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAINAM/USD hind?
Praegune hind CAINAM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cainam turukapitalisatsioon?
CAINAM turukapitalisatsioon on $ 59.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAINAM ringlev varu?
CAINAM ringlev varu on 750.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAINAM (ATH) hind?
CAINAM saavutab ATH hinna summas 0.00950263 USD.
Mis oli kõigi aegade CAINAM madalaim (ATL) hind?
CAINAM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CAINAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAINAM kauplemismaht on -- USD.
Kas CAINAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAINAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAINAM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:26:42 (UTC+8)

