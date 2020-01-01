CADAI (CADAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CADAI (CADAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CADAI (CADAI) teave CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives. Ametlik veebisait: https://www.cadai-platform.co Valge raamat: http://www.cadai-platform.co/whitepaper Ostke CADAI kohe!

CADAI (CADAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CADAI (CADAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 283.85K $ 283.85K $ 283.85K Koguvaru: $ 14.45M $ 14.45M $ 14.45M Ringlev varu: $ 14.45M $ 14.45M $ 14.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 283.85K $ 283.85K $ 283.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.378584 $ 0.378584 $ 0.378584 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01379806 $ 0.01379806 $ 0.01379806 Praegune hind: $ 0.01965758 $ 0.01965758 $ 0.01965758 Lisateave CADAI (CADAI) hinna kohta

CADAI (CADAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CADAI (CADAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CADAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CADAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CADAI tokeni tokenoomikat, avastage CADAI tokeni reaalajas hinda!

CADAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CADAI võiks suunduda? Meie CADAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CADAI tokeni hinna ennustust kohe!

